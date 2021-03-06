الطقس : ارتفاع طفيف للحرارة وانخفاض منتصف الأسبوع

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 6/3/2021 ، ان الطقس في فلسطين يشهد ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غد الأحد 7/3/2021، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 8/3/2021 : يطرأ انخفاض طفيف آخر على الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود اجواء باردة بشكل ملحوظ صباحاً في معظم المناطق، وفي ساعات النهار ترتفع الحرارة وتسود اجواء مستقرة وصحوة ومعتدلة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية، وتميل للبرودة في الجبال، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً بوجه عام وباردة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم