الدولار يعزز مكاسبه لليوم الثالث على التوالي و يسجل ارتفاعاً في السوق الامريكية

شهد الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، ارتفاعا في السوق الأمريكية العالمية وبورصة "وول ستريت"، مقابل العملات العالمية، ليسجل أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر.

ووفقا للسوق الأمريكية، فإن الدولار وسّع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي، وأصبح أفضل استثمار بديل، مرجعا ذلك إلى عمليات شراء العملة الأميركية.

وأوضح أن مؤشر الدولار الأمريكي قد ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 92.03 نقطة.

واعتبر أن هذا أعلى مستوى منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

وبحسب ما نقلت وسائل الاعلام، فإن مستوى افتتاح تعاملات اليوم وصلت إلى 91.65 نقطة، فيما سجل الدولار أدنى مستوى عند 91.62 نقطة.