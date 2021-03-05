اسعار الذهب في السعودية اليوم 6 مارس 2021

اسعار الذهب في السعودية يتصدر عمليات البحث من قبل المتابعين و المهتمين في السعودية و خرجها، لا سيما أن أسعاره دائمة التقلب والتغير، كما أن هناك عدة عوامل تتسبب في هذا التغير في أسعار الذهب .

أسعار الذهب بالسوق السعودي اليوم السبت 6 مارس 2021 جاءت كما يلي

إن أسعار الذهب اليوم في السعودية غير سعره باليوم السابق ولن يكون بذات السعر في اليوم اللاحق، وهذا لأن الذهب من المعادن متغيرة الأسعار في السوق بشكل كبير لدرجة لا يمكن توقعها، والعوامل المتحكمة في أسعار الذهب نقدمها إليكم لاحقاً، ولكن دعونا نقدم إليكم متوسط أسعار الذهب في السعودية اليوم هو:

سعر الذهب عيار 24 إلى 204.78 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 21 إلى 179.19 ريال سعودي

سعر الذهب عيار 18 اليوم 153.59ريال سعودي