موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستقبل ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة ديربي مرتقبة بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد، مساء يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني



ويلتقي الفريقان في قمة مباريات الجولة 26 من عمر المسابقة، في ضيافة "روخيبلانكوس"، بعد أن حسم الملكي مباراة الدور الأول بالفوز 2-0 في سانتياجو برنابيو



القنوات الناقلة لديربي مدريد



يمكن متابعة المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، التي تبث منافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط



ويمكن متابعة المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1" بجانب "بي إن سبورتس 2 الإنجليزية"



موعد ديربي مدريد



تنطلق المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة



ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الانتصار لأهداف مختلفة، حيث يتطلع أتلتيكو للاقتراب خطوة أخرى من اللقب، بينما يصبو الريال للحفاظ على فرصه في التتويج