سعر تحويل الليرة السورية مقابل العملات الاجنبية اليوم السبت 6-5-2021

وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم السبت 6-3-2021 ل 3840 ليرة سوريّة للدولار الأميركي، فيما وصل سعر الدولار الواحد في مدينة حلب اليوم إلى 3820 ليرة سورية تزامن ذلك مع الأزمات المعيشية التي تعصف بالبلاد منذ أشهر

كذلك سجلت الأسواق المحليّة السوريّة سعر 4596 ل.س لليورو الأوروبي، كما سجلت أسواق الصرافة سعر 512 ل.س لليرة التركيّة، أما سعر الذهب من عيار 21 فوصل إلى 182,792 ل.س ليرة للغرام الواحد

أما في المصرف المركزي السوري، فجاء سعر صرف الدولار الواحد بـ 1250 ليرة سورية فقط، ويعامل الحوالات القادمة من خارج سوريا بذلك السعر، أي أن صاحب الحوالة يخسر أكثر من نصف قيمتها

وسجّلت الليرة التركيّة أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة سعر 7.54 ل.ت للدولار الواحد

وخسرت الليرة السورية نحو الضعفين من قيمتها أمام #الدولار الأميركي، وانخفضت قدرتها الشرائية في #السوق نحو 3 أضعاف، منذ بداية العام الماضي 2020

يذكر أن تراجع سعر صرف الليرة السورية، وعدم استقرارها أمام العملات الأجنبية، يسبب ارتفاعاً متكرراً في الأسعار، بالتوازي مع انخفاض القدرة الشرائية لمعظم السوريين، الذين يعانون أصلاً من انتشار البطالة وتدني مستوى الدخل