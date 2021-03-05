بالصور الجهاد تهنئ الأسيرين المحررين محمد ملاح وعهد كممجي

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي يوم أمس الخميس، منزل الأسير المحرر محمد سلطان ملاح في بلدة علار بمحافظة طولكرم؛ لتهنئته بالحرية بعد أن أمضى قرابة السبع سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني.

كما قام الوفد بزيارة الأسير المحرر عهد كممجي في بلدة كفردان بمحافظة جنين الذي تحرر يوم أمس بعد قضائه 44 شهراً في سجون الاحتلال الصهيوني، وهو شقيق الأسير المجاهد أيهم كممجي والذي يقضي حكمًا بالمؤبد منذ العام 2006م.

بدوره تحدث الشيخ القيادي خضر عدنان في استقبال الأسير المحرر عهد كممجي، قائلاً: "جئناكم باسمي وإخوتي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، محبة لله ولرسوله وللمؤمنين، وفي موطئ يغيظ هذا الاحتلال. إن استقبال الأسرى وهذه الحفاوة الفلسطينية اليومية لاستقبال أسرانا لهي دلالة عافية أن هناك شعب يرفض هذا الاحتلال ويحتفي بكل من يقاوم هذا الاحتلال. الإخوة الأسرى هم مهج القلوب وهم جنود القدس والتحرير، الإقبال عليهم هو إقبال على القدس والأقصى والمقدسات، وإدارة الظهر لهم هي إدارة الظهر القدس وللأقصى والمقدسات وفلسطين كل فلسطين، فمن يريد فلسطين عليه أن يهتم وأن يحتفي وأن يقبل كما تقبلون الآن على أبنائكم وعلى إخوتكم وعلى مناضليكم ومجاهديكم حفاوة بحريتهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتحرر قريباً وندخل هذه المنازل العامرة بأهلها والوجود النيرة كل إخوتنا الأسرى في كل فلسطين، وعلى رأسهم أيهم كممجي وحسام عابد، حسام عابد بطل عملية هبة دراغمة الاستشهادية الفذة، وكل الأسرى، وما ذلك على الله بعزيز واستذكر الشيخ عدنان عميد أسرى الجهاد وجنين الشيخ رائد السعدي".









