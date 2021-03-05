اليوم عصرا رابط فحص المنحة القطرية  100$ والأحد تبدأ عمليــة الصـرف

يترقب المواطنون في قطاع غزة، تفعيل رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس 2021 ، حيث من المقرر أن يتم الصرف يوم الاحد المقبل 7/3/2021، حسب ما اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية.

و كانت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت اعلنت تفاصيل اسماء المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2021

وقالت الكحلوت في تصريحات لها يوم الخميس: "الأسماء التي ستستفيد من المنحة القطرية لهذه الدفعة من استلم أقل من 17 مرة تتالياً، ومن استلم 17 دفعة ولديه 3 أبناء، ولا يوجد أسماء جدد".

وأضافت: "ستصرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بواقع 100 دولار يوم الأحد القادم وفق إجراءات الوقاية والسلامة عبر أفرع البريد المنتشرة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن التنمية تبذل جهودا كبيرة مع اللجنة القطرية لوضع أسماء جديدة ضمن المنحة القطرية، مبينة أن لدى الوزارة 45 ألف اسم ينتظرون على قوائم الانتظار، لكن هناك لجان عليا تُقرر من هو المستفيد وتنظر للأسر المستفيدة من الأسر الأشد فقرا وحاجة.

وأكدت الكحلوت أن الوزارة تنتظر خلال الدفعة القادمة أن يتم الموافقة ووضع قواعد بيانات جديدة وتغيير قواعد الأسماء وصرف المنحة لأسر جديدة.

ولفتت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء غير مستفيدة لا تنطبق عليهم شروط المنحة التي تخضع لمعيار الفقر، قمنا بإضافتهم في عدد من البرامج المتوفرة وسنبذل جهداً كبيراً حتى تتلقى هذه الفئة أكثر استفادة ممكنة.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية تضع بين ايديكم رابط فحص المنحة القطرية 100$ لفحص اسماء المستفيدين عند تفعيل الرابط من قبل وزارتي الاتصالات و التنمية الاجتماعية.

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