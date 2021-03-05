حسام بدران: حماس رفضت المراسيم الأخيرة التي أعلنها الأخ أبو مازن

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران مساء اليوم الجمعة أن حركته رفضت المراسيم الأخيرة التي أعلنها الأخ أبو مازن.

و لفت بدران الى أن موقف حركة حماس من المشاركة في الانتخابات متفق عليه داخل الحركة، و بغض النظر عن الانتخابات الداخلية.

و اشار الى أن الهدف من المشاركة في الانتخابات لدى حماس هو انهاء حالة الانقسام و ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

كانت حركة "حماس" اعلنت رفضها للمراسيم الرئاسية التي صدرت بشأن الجمعيات و الهيئات الخيرية، معتبرة أن هدف تلك المراسيم هو إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على النظام السياسي.

و قال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في بيان له اليوم الجمعة: "أن إصدار رئاسة السلطة الفلسطينية لمراسيم متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية استمرار لمحاولات لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة من السلطة التنفيذية على كل مجالات العمل العام، وإحكام قبضتها على النظام السياسي، وهو ما حدث في مراسيم السلطة القضائية الأخيرة في يناير الماضي".

وتابع: "يأتي إصدار هذه المراسيم بدون التشاور مع الكل الوطني، وقبيل البدء بأولى مراحل الانتخابات العامة؛ وهو ما يُفهم كمحاولة لاستباق نتائج هذه الانتخابات".