نادي الاسير: فشل الحوار بين الاسرى و ادارة سجن "عوفر"

أعلن نادي الاسير الفلسطيني مساء اليوم الجمعة فشل الحوار بين الأسرى وإدارة سجن "عوفر".

و اوضح نادي الاسير بأن الأسرى في عوفر قرروا الذهاب إلى خطوات احتجاجية ابتداءً من يوم الأحد المقبل قد تصل إلى إضراب تدريجي عن الطعام.

و أضاف أنّ إدارة السّجن، وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأسرى، أعلنت تهديدها لهم، وتصعيد عمليات القمع والتفتيش بحقّهم.

و بحسب نادي الاسير، فقد هدّدت إدارة السّجن بنقل وقمع الهيئات التنظيمية، وذلك رغم جلسات الحوار المتكرّرة التي عقدت على مدار الأسابيع الماضية حتى اليوم.

و لفت الى أن اسرى سجن "عوفر" يواجهون تصعيدًا من قبل إدارة السّجن، وأوضاعًا اعتقاليه صعبة، تفاقمت مؤخرًا بشكل ملحوظ، جرّاء عمليات القمع والتفتيش المتكرّرة، وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقّهم.