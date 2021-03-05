لجنة اللاجئين في غزة تقرر اغلاق كافة مراكز التموين التابعة لـ "أونروا"

أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في غزة، أنها قررت اغلاق كافة مراكز توزيع التموين التابعة "لأونروا" يومي السبت والأحد، من الساعة السابعة حتى الحادي عشر صباحًا.

وأوضحت اللجنة في بيان مقتضب صدر عنها اليوم الجمعة، أن هذا القرار يأتي أمام استمرار تعنت إدارة "أونروا" في تنفيد توزيع السلة الغذائية الموحدة، وإدارة الظهر لكل المواقف الرافضة لهذا النظام.

وكانت اللجنة اعلنت مسبقاً، عن استمرار فعالياتها الرافضة لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة، بعد إلغاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ما يعرف بـ "الكابونة الصفراء".

وضمن جدول الفعاليات الاحتجاجية، إغلاق كافة مراكز التوزيع في جميع المحافظات في قطاع غزة من الساعة السابعة حتى الحادية عشرة صباحًا، كرسالة احتجاج على سياسة "أونروا"، ودعوة للمجتمع الدولي من أجل التدخل وسد العجز المالي "للأونروا".