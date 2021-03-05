هبوط سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة 5-3-2021

تراجع سعر صرف الدولار الامريكي في التعاملات المسائية في العراق اليوم الجمعة 5-3-2021، مقابل الدينار العراقي.

و هبط متوسط سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الجمعة إلى نحو 1459.73 دينار للدولار، مقابل نحو 1462.5 دينار للدولار أمس الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.

ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وخفض المركزي العراقي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قيمة الدينار أمام الدولار، إلى مستوى 1460 دينارا لكل دولار، في البنوك، وبورصة العملات المحلية.