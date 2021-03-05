مظاهرة حاشدة ضد الجريمة وشرطة الاحتلال في الداخل المحتل

شاركت جماهير غفيرة من كافة أنحاء المجتمع العربي داخل فلسطين المحتلة عام 1948، في المظاهرة القطرية، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال الاسرائيلي مع عصابات الإجرام وضد الهجمة البوليسية على المتظاهرين في مدينة أم الفحم؛ وذلك بعد أداء صلاة الجمعة في السوق البلدي.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والسوداء، ورددوا هتافات منددة بالجريمة وتواطؤ الشرطة في محاربة العنف والجريمة بالمجتمع العربي. بحسب موقع عربـ48ـــــــ .

وتوجه المتظاهرون سيرا على الأقدام إلى شارع 65 الرئيسي في مدخل أم الفحم، حيث جرى إغلاق الشارع من كلا الاتجاهين.

وتواصلت المظاهرات الاحتجاجية في أم الفحم للأسبوع الثامن على التوالي، تنديدا بالجريمة وتواطؤ الشرطة في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وتزامنا مع المظاهرة، أغلقت شرطة الاحتلال الشوارع والطرقات المؤدية إلى مدينة أم الفحم، من مفرق اللجون مجيدو شمالا إلى مفرق "ميعامي" جنوبا، اليوم الجمعة، وذلك للحيلولة دون وصول المتظاهرين من كافة أنحاء المجتمع العربي إلى المظاهرة القُطرية ضد الجريمة والشرطة في أم الفحم، بعد أداء صلاة الجمعة.

وقال الحراك الفحماوي الموّحد إن "الشرطة أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى مدينة أم الفحم. القادم من منطقة الشمال بإمكانه سلك طريق اللجون "مجيدو" والتوجه لقرية زلفة، والقادم من منطقة الجنوب والمركز بإمكانه سلك طريق مستوطنة "حريش"، وأم الريحان، وقرى وادي عارة، عرعرة وكفر قرع وعارة، بإمكانهم القدوم من طريق معاوية".

وكان الحراك الفحماوي الموحّد قد صرح، صباح اليوم، أن "الشرطة تعمل على إغلاق مفرق باقة الغربية (شارع رقم 6)، ومفرق مجيدو اللجون، للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى التظاهرة القُطرية في أم الفحم. نهيب بأهلنا الوصول قبل الإغلاق التام".

وتوجه ابن مدينة أم الفحم والنائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، إلى الشرطة بطلب من أجل إفساح المجال لكافة المتظاهرين من خارج أم الفحم للوصول للمظاهرة بعد إعلان الشرطة عن إغلاق شارع وادي عارة. وحسب ردها فإنه سيتم السماح للمشاركين بالمظاهرة مواصلة السفر والوصول إلى أم الفحم، وأكد النائب جبارين أنه "من المهم الإصرار على الوصول إلى المظاهرة فهذا حق أساسي لنا".

وقال النائب منصور عباس إن "أهالي أم الفحم يعرفون كيف يحترمون ضيوفهم، وجميعنا موحدون ضد الإجرام والعنف في مجتمعنا، وضد تقصير الشرطة في عملها، وهذه هي الرسالة الأساس التي ينبغي أن تخرج من مظاهرة اليوم".

وأضاف أن "من تهجم علي بعد انتهاء المظاهرة هم قلة قليلة من خارج أم الفحم تنتمي للأحزاب المنافسة لأجندات سياسية ومشبوهة، ولا علاقة للحراك الفحماوي الشريف ولا لأهالي أم الفحم الشرفاء بهذا التهجم. ومن وقف يدافع عني بوجه هؤلاء القلة الغريبة عن أعراف ووحدة مجتمعنا هم أهالي وشباب أم الفحم الأبطال والشرفاء".

ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021

وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، 16 ضحية وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة وخالد حصري (35 عاما) من عكا.