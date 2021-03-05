خطيب الأقصى: نريد حاكما صالحاً ليس متنازلاً

أدى أكثر من 25 ألف مصل صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن آلاف المواطنين وصلوا الى الأقصى من القدس والداخل المحتل الى جانب عدد من أهالي الضفة الذين تمكنوا من تخطي حواجز الاحتلال.

وشهدت المدينة المقدسة منذ ساعات الصباح إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال التي نصبت حواجز عسكرية على جميع مداخل البلدة القديمة.

كما منعت قوات الاحتلال حملة هوية الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى واحتجزت عددا منهم.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، أننا بحاجة لحاكم مسلم صالح عادل وليس متنازلاً متباكياً على المسجد الأقصى.

وقال الشيخ سليم إنه لا عزة للمسلمين الا بحاكم مسلم صالح، داعياً للثبات على الدين والتمسك بكتاب الله وسنية نبيه.

وشدد على أن المسجد الأقصى قضية مركزية للمسلمين، وأن الله جعلهم حراسا للدين وأمناء عليه.

ونبه خطيب الأقصى الى أن ما نعيشه من ضعف وهوان سيزول وسيفرح المؤمنون بنصر الله.