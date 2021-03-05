كيف تتجنب الاصابة بدوالي الساقين..؟!

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يعتبر دوالي الساقين من الشائعة لدى الكثيرين من الناس في الوقت الحاضر، ولكن للأسف معظمنا يقوم بالبحث عن العلاج بعد الإصابة بالحالة أو المرض، دون أن نبحث عن طرق الوقاية مسبقاً! فلماذا لا نبحث عن طرق الوقاية من تكون الدوالي في الساقين ؟ نحن نخبرك بذلك في المقال التالي عزيزي القارئ.

ما هي دوالي الساقين ؟

دوالي الساقين عبارة عن أوردة متضخمة، وهي حالة قد تصيب أي وريد من أوردة الجسم إلا أن الأكثر عرضة لها هي أوردة الساقين والقدمين، وذلك لأن الوقوف لفترات طويلة يزيد من ضغط الدم بداخل هذه الأوردة، فيجعلها عرضة للتضخم.

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ويمثل التقدم بالعمر والحمل سببين رئيسيين في حدوث الدوالي وفقدان الأوردة لمرونتها، إلا أن بعض الأشخاص لديهم عوامل خطورة تجعلهم مرشحين أكثر للإصابة بـ الدوالي في الساقين .

كيف تحمي نفسك من الدوالي في الساقين ؟

تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة

الوقوف أو الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة يجعل من الصعب على الدم الانتقال في أوردة الساق في عكس اتجاه الجاذبية، مما قد يسبب الضغط على الأوردة، والذي بدوره قد يسبب تجمع الدم حول الكاحلين، فتتورم قدمك وتشعر بالألم.

التحرك سوف يقلل من الضغط على الأوردة ويحسن من الدورة الدموية، لذلك إن كنت جالس لفترة طويلة على المكتب قم ببعض التمارين البسيطة مثل:

• تمديد كاحليك.

• حاول أن تقوم برفع ساقيك 3 مرات على الأقل في اليوم لمدة 15 دقيقة في المرة الواحدة.

• رفع قدميك لمستوى فوق القلب يكسر من دائرة الجاذبية، وبالتالي ستشعر بالتحسن في الدورة الدموية مع شعور أقل بالتورم في كاحلك.

• حرك قدميك وتجول قليلا.

• قم بثني ركبتيك كما لو كنت في مسيرة عسكرية.

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ارتدي الجوارب الضاغطة

يمكن للجوارب الضاغطة أن تساعد في الحفاظ على الصمامات الوريدية في وضعيتها الصحيحة، مما يجعل من السهل على الأوردة القيام بوظائفها والتقليل من تجمع الدم، والتورم، والألم، قد تواجه بعض التقلصات أثناء الليل بعد ارتدائك لهذه الجوارب، كما أن هناك أنواع متعددة من مستويات الضغط تعتمد على حال الأوردة لديك، لذلك من الأفضل التحدث للطبيب قبل الاختيار.

عش بنمط حياة صحي

يمكن لاتباعك لبعض العادات الصحية في أسلوب حياتك أن يقلل من الضرر الذي قد يلحق بأوردتك، فالسمنة على سبيل المثال، بالإضافة إلى الضغط الداخلي على أوردتك، يعد واحد من العوامل التي تسبب الدوالي.

لذلك قم بتناول طعام صحي يحتوي على الكربوهيدرات مع كمية كافية من البروتين، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء، فالترطيب السليم لجسمك يصنع دورة دموية سليمة.

ممارسة الرياضة

يجب أن تكون التمارين الرياضية جزء من روتينك، والرياضة الأكثر إفادة هنا هي المشي، هناك اليوجا أيضا والتي تعتبر خيار جيد،كذلك يمكنك ممارسة أوضاع كثيرة في اليوجا يمكن أن تجعل قدمك أعلى من قلبك.

تساعد اليوجا أيضا في مد العضلات العميقة الموجودة في أوتار الركبة، والتي من شأنها أن تساعد الأوردة على العمل بشكل صحيح، بالإضافة إلى كل ما سبق هناك أيضا السباحة وركوب الدراجات.

وضعيات النوم للمرأة الحامل

الحمل يعد واحد من أكثر الأشياء المسببة لحدوث الدوالي في الساقين ، لذلك قد يساعدك النوم على جانبك الأيسر في منع تكون الدوالي في الساقين ومعالجة الأعراض، كما تساعد وضعية النوم هذه في التقليل من الضغط الذي يضعه الرحم على الوريد الكبير في منطقة الحوض، والذي يقع على الجانب الأيمن الأوسط من الجسم.