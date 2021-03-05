الاحتلال يقتحم منازل عائلة شهيد ويعتقل شابين في سلوان

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، عددا من منازل عائلة الشهيد نور شقير في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، واعتقلت شابين من أقاربه، عقب تفتيش وتخريب في محتويات المنازل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منازل عائلة شقير في حي وادي الربابة من بلدة سلوان وفتشتها باستخدام كلاب بوليسية، قبل أن تعتقل الشابين، يحيى شقير وهو شقيق الشهيد نور، وابن عمه طارق.

يشار إلى أن نور جمال شقير (37 عاما) من سكان بلدة سلوان استشهد قبل نحو 3 شهور متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال على حاجز الزعيم شرق القدس في الخامس والعشرين من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.