قوات الاحتلال تعتقل 7 مواطنين جنوب الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، 7 مواطنين عقب اقتحامها محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت، محمد خالد الجندي (24 عاما)، وباسل يعقوب البدوي (24 عاما)، عقب اقتحام الاحتلال منزلي ذويهما وتفتيشهما، ومهاب وائل عجارمة (20 عاما) لدى مروره على ما يعرف بحاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

وفي بلدة حلحول شمال الخليل، اعتقلت محمد نادي البابا ومحمد ابراهيم أبو يوسف بعد دهم منزليهما وتفتيشهما. ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت جمال عبد الكامل أبو زهرة وأخيه محمد.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل المواطن عبد الله عايد أبو شرخ بمنطقة الدير في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وعبثت بمحتوياته.