تحويل الاسير المحرر حسين مسالمة للعناية المكثفة بعد تدهور صحته

أفادت عائلة الأسير المحرر حسين مسالمة، مساء أمس الخميس، بأنّ تدهورًا جديدًا طرأ على صحته وتم تحويله للعناية المكثفة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، بأن الأسير حسين مسالمة، لن ينقل لمستشفى فلسطيني، وذلك جراء إصابته بتسمم في الدم، ووصله بأجهزة بالعناية المكثفة، مشيرًا إلى أنّ "عملية نقله ستؤثّر على حياته".

وقال مدير عام نادي الأسير الفلسطيني عبد العال العنان، في تصريحات إذاعيّة لصوت فلسطين الرسمي، أن "قرار الإفراج عن مسالمة جاء بعد جهود قانونية مضنية، ما اضطر قوات الاحتلال الصهيوني إلى إصدار قرار بالإفراج عن الأسير المصاب بسرطان الدم والقابع في مستشفى "سوروكا" الصهيوني".

يُذكر أنّ الأسير مسالمة تعرض لإهمالٍ طبي ومماطلةٍ من قبل إدارة سجون الاحتلال، قبل أن تثبت إصابته بالسرطان في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث عانى من أوجاع على مدار شهرين، قبل نقله إلى المستشفى حتى تبين لاحقًا أنه مصاب بسرطان الدم، وأن المرض في مرحلة متقدمة.

ويشار إلى أنّ الأسير المسالمة (37 عامًا) محكوم بالسجن الفعلي لمدة 20 عامًا، أمضى منها نحو العامين وقبل الشهرين اكتشف أنه يُعاني من مرض سرطان الدم وقد نقل الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع ووضعه الصحي خطير للغاية.

ورفض الاحتلال وعلى مدار السنوات القليلة الماضية الإفراج عن أسرى مرضى، استشهدوا لاحقًا في سجونه، ولا يزال يحتجز جثامين 8 أسرى، 7 منهم استشهدوا ما بين 2018 وحتى العام الماضي، حيث شكّلت سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) إلى جانب جملة من السياسات التنكيلية الممنهجة، سببا مركزيا في استشهادهم.