سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-5-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية لليوم الجمعة، والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين خاصة التجار ورجال الاعمال والصاغة.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

جرام الذهب عيار 24 = 863 جنيها.

جرام الذهب 21 = 755 جنيها.

جرام الذهب عيار 18 = 647 جنيها.

سعر الجنيه الذهب = 6040 جنيها.

والجدير بالذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير تزامنا مع حركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا في السوق المحلية بمصر.