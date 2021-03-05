رابط تحميل تطبيق كلوب هاوس Clubhouse 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، برنامج كلوب هاوس الذي انتشر كالنار في الهشيم بين المستخدمين في السوشيال ميديا، كما زادت نسبة تنزيلات تطبيق كلوب هاوس في الفترة الأخيرة بعدما سجل نجاحًا باهرًا كإحدى اقوى تطبيقات التواصل الاجتماعي في المراسلة.

ونقدم لكم في فلسطين اليوم رابط تحميل تطبيق كلوب هاوس حتى يتسنى لكافة الأشخاص من جميع الدول العالم تحميله، علمًا أن يتميز بالمرونة أثناء الاستخدام، وسنرفق لكم أدناه تفاصيل كاملة عن تطبيق كلوب هاوس.

ما هو تطبيق كلوب هاوس Clubhouse ؟

كلوب هاوس، عبارة تطبيق تواصل اجتماعي للدردشة الصوتية للمدعوين فقط، في حين، بات الأصدقاء والمعارف يطلبون الدعوات من بعضهم البعض للانضمام إلى تطبيق كلوب هاوس ، ليستكشفونه ويقضوا فيه ساعات طوال.

وفي عام 2020 ، اطلقت Alpha Exploration Co تطبيق الدردشة الصوتية كلوب هاوس ، وفي يناير 2021 ، وصل التقييم عليه إلى مليار دولار، علمًا أنه لم يكسب دولاراً واحداً حتى الآن . وأطلقه بأول دافيسون وهو موظف لسابق في "غوغل روهان سيث.

ولقد حصل دافيسون ، وق تقارير إعلامية ، على تمويل أولي قدره 12 مليون دولار من صندوق التمويل الاستثماري أندرسون هورو ويتز .

وعن الدردشة الصوتية الجماعية في كلوب هاوس ، هي ببساطة تكون حينما تدخل التطبيق يمكنك الانضمام إلى أي "غرفة" من الغرف الموجودة لتشارك من فيها الحديث، أو حينما ينشئ غرفة للتحدث فيها مع أصدقائك أو مع من يشاركك اهتماماتك ، ومن ينشئ الغرفة يصبح هو مسؤول الغرفة .

مهام مسؤول الغرفة في تطبيق كلوب هاوس؟

وتقع على عاتق مسؤول الغرفة ، مهام عدة، وهي أنه يتحكم في من يأخذ "المايك" ليتحدث، أو يسحب "المايك" منه، أو يدعو أحد الحضور للحديث.

ويمكن للمسؤول في التطبيق ، إعطاء صلاحية إدارة الغرفة لأكثر من شخص معه في الغرفة، ولذلك ترى بعض الغرف لها عدد كبير من المسؤولين أو المنظمين، ومسؤول الغرفة تظهر بجانبه نجمة خضراء اللون .

للدخول إلى رابط تحميل تطبيق هاوس كلوب اضغط هنــــــــــــــــــــــــا

ورصدت شركة آب آني لتحليل البيانات المتخصصة في شؤون التطبيقات الإلكترونية زيادة كبيرة في عدد مرات تحميل تطبيق المحادثة كلوب هاوس .

وأوضحت الشركة ، ان كلوب هاوس زادت نسبة التحميل من 3.5 مليون مرة إلى 8.1 مليون مرة في الفترة من 1 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري .