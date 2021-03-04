اسعار العملات العربية و الاجنبية مقابل الدينار الليبي الجمعة 5-3-2021

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 5-3-2021..

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا عند مستويات الأمس.

أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء:

بلغ سعر الدولار الأمريكي نحو 5.25 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 6.25 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 7.05 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة بقوة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.89 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32 دينار.

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أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 7.30 دينار.