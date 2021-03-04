الليرة التركية عند ادنى مستوى لها منذ بداية العام الجاري 2021

واصلت الليرة التركية تراجعها مجددا، لتصل الى مستوى هو الأدنى منذ بداية العام الجاري 2021 على وقع اقتصاد متأزم ومقلق.

وتراجعت الليرة التركية، اليوم الجمعة 5/3/2021، ووصلت إلى مستوى 7.5 للمرة الأولى منذ 18 يناير/كانون الثاني.

وجاء التراجع بضغط من مخاوف عالمية حيال ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والقلق من زيادة التضخم في تركيا.

وهبطت الليرة التركية مقابل الدولار إلى 7.5145 مقارنة مع 7.4550 أمس الأربعاء، حين أظهرت بيانات أن التضخم السنوي زاد إلى 15.6% في فبراير شباط.

وأنهت الليرة التركية العام الماضي عند مستوى 7.44 ليرة للدولار.