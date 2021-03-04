تعرفوا ا على الفوائد الصحية للفاصولياء البيضاء

تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والألياف وبعض الأحماض مثل حمض الفوليك، ومن فوائدها ما يلي:



فوائد الفاصوليا البيضاء للجهاز الهضمي :



تحتوي على نسبة عالية من الألياف وبالتالي فهي تساعد على التخلص من عسر الهضم وعلاج التهاب القولون كما أنها تعمل على الوقاية من الإمساك



: فوائد الفاصوليا البيضاء لصحة الدماغ :



تساعد الفاصوليا على تحسين وظائف المخ والجهاز العصبي كما أنها تعمل على تقوية الذاكرة والتغلب على النسيان والوقاية من مرض الزهايمر



فوائد الفاصوليا البيضاء لصحة القلب :



تحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد على خفض معدل الأحماض الأمينية في الدم وبالتالي فهي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والوقاية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية



: فوائد الفاصوليا البيضاء للوقاية من السرطان :



تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية مناعة الجسم ومقاومة الجذور الحرة وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان



فوائد الفاصوليا البيضاء لصحة العظام :



تحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام والوقاية من مرض هشاشة العظام خاصةً عند التقدم في العمر أو عند النساء بعد انقطاع الطمث



فوائد الفاصوليا البيضاء أثناء فترة الحمل :



تحتوي على حمض الفوليك والعديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على تغذية الأم والجنين أثناء فترة الحمل كما أنها تعمل على وقاية الجنين من حدوث التشوهات الخلقية



: فوائد الفاصوليا البيضاء للبشرة :



تعتبر الفاصولياء البيضاء من الاكلات المحببة لدى الكثير من الناس، اذ تحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم و البشرة.

و تحتوي الفاصولياء البيضاء على مضادات الأكسدة والعديد من العناصر الهامة التي تساعد على تجديد خلايا البشرة ومنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة والتقدم في العمر كما أنها تعالج التهابات البشرة الناتجة عن التعرض للشمس



تعرفوا على فوائد الفاصولياء:



تساعد على خفض نسبة السكر في الدم



تساعد الجسم على التخلص من السموم



تعمل على نقل الأكسجين إلى الخلايا والأنسجة



تساعد على إمداد الجسم بالطاقة الازمة له



: مصدر جيد للبروتين مثل اللحوم و الألبان



تساعد على زيادة الشعور بالشبع و الإمتلاء



تساعد على التخلص من الشعور بالتوتر و القلق