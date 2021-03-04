أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس4-3-2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي تراجعت خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع استمرار الضغوط الأمريكية على أسعار المعدن عالميًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 206.53 ريال (55.07 دولار)، مقابل 209.30 ريال (55.81 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في المملكة) إلى 180.71 ريال (48.19 دولار)، مقابل 183.14 ريال (48.84 دولار) الأربعاء.

وهبط سعر جرام عيار 18 إلى نحو 154.90 ريال (41.31 دولار)، مقابل 156.98 ريال (41.86 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 120.48 ريال (32.13 دولار)، مقابل 122.09 ريال (32.56 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6427.50 ريال (1714 دولارا)، مقابل 6513.75 ريال (1737 دولارًا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1445.70 ريال (385.52 دولار)، مقابل 1465.11 ريال (390.70 دولار).