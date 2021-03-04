تراجع اسعار الذهب في مصر في التعاملات المسائية اليوم الخميس

سجلت أسعار الذهب في مصر، انخفاضاً في تعاملات مساء اليوم الخميس4 مارس 2021، لتخالف ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس، ليسجل نحو 859.5 جنيه مقابل 864 جنيها، خلال التعاملات الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، مساء اليوم، 752 جنيها مقابل 756 جنيها، في تعاملات صباح الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، لدى تجار الذهب ومحلات الصاغة نحو 644.5 جنيه مقابل 648 جنيها خلال التعاملات الصباحية.