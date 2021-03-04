شباب الخليل يهزم الأهلي في دوري المحترفين

حسم فريق شباب الخليل ديربي مدينة خليل الرحمن لمصلحته بعد أن ألحق بالأهلي خسارة كبيرة بواقع أربعة أهداف لهدف، في مباراة اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد هواري بومدين في مدينة دورا جنوب الخليل، ضمن ختام الجولة ١٧ من دوري المحترفين بكرة القدم .

وبهذا الفوز اقترب العميد كثيرا من منصة التتويج بالظفر بلقب المحترفين بعد أن بقي على بعد خمس نقاط من أقرب ملاحقيه مركز بلاطة، ورافعا رصيده إلى ٤٠ نقطة. أما الأهلي فلم يتغير عليه الحال وبقي في الترتيب العاشر متجمدا رصيده عند ١٦ نقطة .

وبدأت المباراة هجومية من قبل العميد ونجح في خطف هدفه الأول في الدقيقة السادسة عن طريق لاعبه محمد يامين الذي ارتقى لعرضية رامي مسالمه وأودعها برأسه على يسار الحارس.

وأثرت الاحوال الجوية وخاصة الضباب على مستوى واداء الفريقين، ورغم ذلك بقيت الأفضلية للعميد الذي كان مستحوذا على الكرة واستطاع الوصول الى منطقة حارس الاهلي أكثر من مرة.

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول إثارة وندية كبيرتين، وتكللت في الدقيقة ٤٢ عن تسجيل العميد هدفه الثاني بواسطة رامي مسالمه بعد استغلاله لكرة خاطئة من وائل الشعراوي، تقدم بها وانفرد مع الحارس وسددها زاحفة على يمينه .

ولم ينته السيناريو عند ذلك، بل احتسب الحكم ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لمصلحة الاهلي ترجمها اياد الأعسم الى هدف مقلصا النتيجة.

وجاء الشوط الثاني بمحاولات هجومية من كلا الفريقين، لكن استطاع العميد في الدقيقة ٥٣ من إضافة هدفه الثالث بواسطة تامر صيام الذي كسر مصيدة التسلل وانفرد بالحارس وأدع الكرة في الشباك .

بعدها انخفض رتم المباراة وهدأ اللعب مع محاولات هجومية خجولة .

وفي ثلث الساعة الأخير نشط الفريقان وعادا للهجوم وأضاعا فرصا بالجملة، كان أخطرها في الدقيقة ٧٥ بعد راسية مهند فنون التي تألق حارس العميد في تحويلها الى ركنية .

وعاد اللاعب صيام واختتم مسلسل أهداف فريقه في الدقيقة ٨٨ وهز شباك الأهلي.