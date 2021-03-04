غزة: صندوق الشباب يعلن بدء التسجيل لقرض الزواج الحسن

أعلن مدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل، اليوم الخميس، أنه سيتم البدء بالتسجيل لقرض الزواج الحسن، يوم الأحد القادم وسينتهى يوم الـ "11" من الشهر الجاري, وذلك للفئة العمرية ما بين (22 – 35).

وأوضح الهبيل في تصريحات لـ"إذاعة القدس، أنه يجب على من يتقدم للحصول على القرض وهو بقيمة "2000" دولار، أن يكون خاطباً، مشيرًا إلى أن عملية السداد شهرية بقيمة "50" دولاراً.

وكشف مدير صندوق الشباب، عن وجود توجهات لتقديم مساعدات عينية للمقدمين على الزواج، مبينًا أن الأمر قيد البحث لدى إٕدارة صندوق دعم الشباب.

وبيّن أنه في حال إقرار المساعدات العينية سيكون إلى جانبها مبلغ مالي، مشيرا إلى أنه سيتم وسنتبع نفس الآلية التي يتم التعامل بها حالياً.