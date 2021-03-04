ما حقيقة اكتشاف حالات من السلالة الجديدة بفيروس كورونا في غزة؟

نفى مستشار وزيرة الصحة فتحي أبو وردة، مساء اليوم الخميس ما تم تداوله حول اكتشاف حالات مصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

و اوضح ابو وردة في تصريحات صحفية له أنه لم تظهر اعراض سلالة فيروس كورونا الجديدة على أي حالة حتى الآن، لافتاً الى أن القطاع يفتقر الى الأدوات المخبرية اللازمة لاكتشاف الفيروس.

و لفت الى أن الطواقم الطبية و المخبرية اصبح لديها الخبرة الكافية فيما يتعلق بالفحوصات اللازمة للاصابات بفيروس كورونا.

و لم يستبعد أبو وردة اكتشاف حالات مصابة بالفيروس الجديد، مؤكداً أنه في حال اكتشاف حالات سيتم ارسال عينة لمختبرات الوزارة في رام الله لعمل الفحوصات، و من ثم ارسال المعدات اللازمة لفحص الحالات إن وجدت.

وأشار إلى أن القوى البشرية الأطباء والمختبرات أصبح لديهم خبرة في موضوع الفحوصات اللازمة للمرضى المصابين بفيروس "كورونا".