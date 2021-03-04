رئيس بلدية دير البلح يستقبل الوكيل ابو راس للاطلاع على سير العمل



استقبل رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو، اليوم الخميس، أحمد أبو راس وكيل وزارة الحكم المحلي داخل مقر البلدية وسط قطاع غزة.

وتأتي زيارة الوكيل ابو راس، في إطار الاطلاع على سير العمل واحتياجاتها والعراقيل الموجودة وسبل تذليلها للنهوض بالعمل البلدي.

ورافق وزير الحكم المحلي وفد، ضم: محمد البحيصي مدير دائرة التخطيط الإقليمي, رامي الجعيدي مدير دائرة الموازنات, عطاف الكفارنة مدير عام الرقابة, رامي عبده مدير عام الشؤون الإدارية, احمد سمارة مدير المنطقة الوسطى, رامي المصري نائب مدير عام المشاريع, أحمد جبر مدير مشاريع المحافظة الوسطى.

وأشار الجرو، إلى سعي البلدية بالحصول على التمويل من المؤسسات والجهات المانحة لتنفيذ اكبر قدر من المشاريع.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية للحصول على أسماء المؤسسات بدير البلح لإيجاد علاقة مباشرة من خلال الزيارة وعمل الشراكة الهادفة للمصلحة العامة, واضاف: تم خلال العام 2020الحصول على تمويل بقيمة 50,000$ من 3 مؤسسات لتنفيذ مشاريع تطويرية هادفة لتحسين الخدمات.

ذكر رئيس البلدية أنه تم الحصول على دراسة حول تأجير مكتب تاكسيات يتم من خلاله إنجاز أعمال البلدية الميدانية وهناك توجه لتطبيقها وفق الإمكانات المتاحة، للتخفيف عن كاهل البلدية في ظل الظروف المادية الصعبة التي تمر بها وتكلفة صيانة الآليات التي تتراوح شهريا ما بين 30-40الف شيكل.

وشدد الجرو، على حرص البلدية على تلبية احتياجات الموظفين وفق الإمكانات المتاحة مستعرضا بعض الأعمال الممنوحة بهذا المجال.

من جهته، وأكد الوكيل أبو راس، أن وزارته لديها طاقات للنهوض والارتقاء بعمل الوزارة بما ينعكس على الهيئات المحلية, وأضاف: لو نهضت الوزارة ستنهض البلديات.

وقال ابو راس "إنه تم إطلاق عام الحكم المحلي على العام 2020-2021 نثبت من خلاله أن الوزارة والبلديات من المواطنين ولهم".

كما تحدث عن. البلدية الذكية و منصات تبادل المعرفة والخبرات حيث تم التواصل مع المدير التنفيذي لاتحاد البلديات بالضفة الغربية وتم الحصول على وعد بالبدء بمنصات تعارف خلال شهر يونيو القادم يتيح للبلديات الدخول إليها وتبادل المعلومات في كافة المجالات.



