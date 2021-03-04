الاعلامي نجيب: المقدسي يواجه الاحتلال لوحده في المعركة

أكد الإعلامي عدنان نجيب اليوم الخميس، أن المقدسيين يقاتلون وحدهم ويواجهون الاحتلال وممارساته المجحفة والظالمة، فيما الوسط السياسي غائب تماما عن المشهد الدائر في مدينة القدس.

وقال نجيب: "إن ما يحصل في مدينة القدس هو جريمة بحق القدس والقضية الفلسطينية، حيث أضحى المقدسيون يقاتلون وحدهم، فلا يوجد حاضنة رسمية للمقدسيين أو حاصنة شعبية خارج مدينة القدس، مشيراً إلى أن الوسط السياسي الفلسطيني مشغولٌ في موضوع الانتخابات والتقاسمات".

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني يقطع أشواطاً طويلة في سبيل تقسيم المسجد الأقصى وتهويده، مبيناً أن المقدسي أصبح يقاتل العدو لوحده، لا يوجد من يدعمه ويعزز صموده وثباته.

وأكد نجيب على أن المقدسيين مؤمنون بأن المسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين، ولا يستطيع أي احتلال الاستيلاء عليه، لافتاً إلى أن المقدسيون لوحدهم في هذه المعركة، بينما الوسط الفلسطيني السياسي غير مكترث للأمر.

كما طالب بضرورة ايجاد برنامج نضالي معين لمواجهة الاحتلال الصهيوني وافشال مخططاته الاستيطانية ومنعه من تهويد القدس والمسجد الأقصى.