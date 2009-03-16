إسرائيل تفتح معابر القطاع التجارية أمام شاحنات المواد الغذائية والوقود وغاز الطهي

فلسطين اليوم-غزة

فتحت إسرائيل صباح اليوم الاثنين، المعابر التجارية الثلاثة المؤدية لقطاع غزة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

واكد رائد فتوح، رئيس لجنة ادخال البضائع لقطاع غزة، بأن اسرائيل سمحت بفتح معبر كرم ابو سالم، جنوب شرق قطاع غزة لادخال 110 شاحنة ، 25 منها محملة بالمساعدات للأونروا والمنظمات الدولية و71 شاحنة للقطاع الخاص التجاري، محملة بمشتقات الألبان واللحوم المجمدة والدقيق والبقوليات والسكر والأرز والمعكرونة وزيت الطهي وحفاظات الأطفال وورق التواليت والبطانيات و14 شاحنة للقطاع الخاص الزراعي محملة بالفواكه والبيض المخصب.

كما سمحت اسرائيل بفتح معبر المنطار لدخول 45 شاحنة محملة بالقمح والأعلاف، فيما ستسمح اسرائيل بادخال 6 شاحنات غاز طهي اي ما يعادل 130طن بالاضافة الى 10 قاطرات سولار صناعي اي 450 الف لتر.