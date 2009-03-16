الدكتور يوسف: اللجنة الأمنية أنهت أعمالها مساء أمس وتجاوزت قضايا ومشاكل كثيرة

فلسطين اليوم : غزة

أكد الدكتور جميل يوسف، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وعضو وفدها إلى الحوار الوطني في القاهرة، أن اللجنة الأمنية أنهت أعمالها مساء أمس الأحد، وتجاوزت قضايا ومشاكل كثيرة فيما يتعلق بموضوع الأمن.

وقال الدكتور يوسف في تصريحٍ لإذاعة القدس اليوم الاثنين، :" لقد تم حل معظم المشاكل العالقة، ولكن ظلت بعض المشاكل البسيطة والتي ترتبط بالموقف السياسي أو بلجنة الحكومة، هذه المواضيع الصغيرة التي بقيت عالقة قد تم تحويلها إلى اللجنة العليا من أجل حلها".

وشدد القيادي في الجهاد على أن أي حكومة قادمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أننا نمر مرحلة تحرر وطني ولذا يجب أن نقوم ببناء هيكلية السلطة على أساس هذه المرحلة، من وجود مقاومة وسلاح للمقاومة، قائلاً:" الكل مجمع على أن المقاومة حقٌ مشروع للشعب الفلسطيني كما نصت الأعراف والقوانين الدولية ..".