رائد صلاح: القدس تمر بأخطر مرحلة منذ احتلالها في العام 1967م

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

حذّر الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية لحماية المقدسات من مخطط إسرائيلي يستهدف هدم وإخلاء أكثر من 1700 منزل في مدينة القدس خلال العام الحالي .2009

وقال الشيخ صلاح في مؤتمر صحافي عقده في خيمة الاعتصام بحي الشيخ جراح بالقدس أمس إن "المعلومات التي توافرت تشير إلى نية السلطات الإسرائيلية تنفيذ هذا المخطط ما يعني تشريد أكثر من 17 ألف مواطن مقدسي من مدينتهم".

ووصف صلاح ما تمر به مدينة القدس بأنها أخطر مرحلة تواجهها منذ احتلال المدينة عام .1967

ووجه صلاح نداء إلى شعوب وقادة الأمتين العربية والإسلامية لتحمل المسؤوليات لإنقاذ مدينة القدس مما تتعرض له من مخاطر التهويد.

بدوره أكد المطران عطا لله حنا رئيس أساقفة سبسطية على وحدة أهالي القدس مسلمين ومسيحيين لمواجهة هذه الإجراءات والدفاع عن عروبة المدينة.

وقال :"إن قرارات الهدم والإخلاء التي اتخذتها سلطات الاحتلال هي الرد الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة الثقافة العربية، مؤكدا أن أهالي القدس مستمسكون بحقوقهم وعروبة مدينتهم المقدسة".