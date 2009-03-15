سلامة:الملك المغربي يتبرع بخمسة مليون دولار لإعادة بناء كلية الزراعة في جامعة الأزهر

فلسطين اليوم -غزة

أعلن الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة ووزير الأوقاف والشئون الدينية السابق ، أن الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة ورئيس لجنة القدس قد وافق على إعادة بناء كلية الزراعة بجامعة الأزهر بغزة على نفقته الخاصة بتكلفة قدرها خمسة ملايين دولار.

وأشار الشيخ سلامة عقب لقائه على رأس وفد من مجلس أمناء جامعة الأزهر بغزة بجلالة الملك محمد السادس إلى أن جلالة الملك قد وافق على طلبنا بإطلاق اسم جلالته على كلية الزراعة بجامعة الأزهر بغزة.

وثمن سلامة في تصريح صحفي له ، المواقف المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية بصفة عامة، وجراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بصفة خاصة والتي تجلت بأفضل صورها بإقامة جسر جوي لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة وكذلك إرسال وفد طبي ملكي للتخفيف من معاناة الجرحى وإجراء العمليات الجراحية للمرضى بالقطاع.

وأشاد بدور الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والحكومة والشعب المغربي الشقيق على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، فالمملكة المغربية دولة شقيقة ونحن شعب واحد، فالأمة العربية أمة واحدة من المحيط إلى الخليج، كما أن الأمة الإسلامية أمة واحدة من طنجة إلى جاكرتا.

وبين د.سلامة أن المملكة المغربية تحتضن لجنة القدس والتي يرأسها الملك المغربي محمد السادس، والتي تتفرع عنها وكالة بيت مال القدس الشريف، هذه المؤسسة الرائدة التي خطت خطوات هامة في عهد مديرها العام الجديد الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري وبتوجيهات من ملك المملكة المغربية الشقيقة الملك/ محمد السادس حفظه الله، حيث تقوم وكالة بيت مال القدس الشريف بدورها في مساعدة المؤسسات التعليمية و الصحية والدينية و الاجتماعية في المدينة المقدسة، كما تساهم في ترميم البيوت والمحافظة على الآثار العربية والإسلامية في مدينة القدس.

ومن الجدير بالذكر أن وفد مجلس الأمناء الذي يرأسه الدكتور يوسف سلامة يضم كلاً من الدكتور هاني نجم، والدكتور محمد الشرافي عضوا مجلس الأمناء، والدكتور جواد وادي رئيس جامعة الأزهر بغزة، وكان وفد مجلس الأمناء قد أدى صلاة الجمعة مع الملك المغربي محمد السادس في مسجد مولاي إدريس الأول بمدينة فاس.