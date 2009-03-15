مهلة إخـلاء عائلتين في حي الشيخ جراح بالقدس تبدأ اليوم

فلسطين اليوم-القدس

تبدأ اعتباراً من اليوم، مهلة الإخطارات التي سلمتها بلدية القدس الغربية لعائلتي حنون والغاوي لإخلاء منزليهما في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس المحتلة لصالح جمعيات يهودية متطرفة.

ويُقيم في المبنيين المُهدّدين بالإخلاء 53 مواطناً، فيما يتهدد خطر الإخلاء والطرد نحو 25 عائلة مقدسية أخرى في نفس الحي، الذي تدعي جمعيات يهودية متطرفة ملكيتها للأرض المقامة عليها المباني، وهو الأمر الذي دحضته العائلات من خلال جلبها أوراقاً ومستندات ثبوتية رسمية من تركيا.

من جهتها، أعلنت القيادات والمؤسسات الوطنية والدينية في مدينة القدس عن تنظيمها لمؤتمرٍ صحافي اليوم (الاحد) بهذه المناسبة في خيمة الاعتصام، المعروفة باسم خيمة (أم كامل) نسبة للسيدة فوزية الكرد التي تم طردها بالقوة من بيتها من نفس الحي وتبعتها بهدم خيمتها ست مرات متتالية، تحت شعار: "لنتصدَّ للاستيطان في الشيخ جراح".

وسيتحدث في المؤتمر كل من المطران عطا لله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، والشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي العام 1948م، والمحامي حسين أبو حسين محامي عائلات الشيخ جراح، وماهر حنون صاحب أحد البيوت المهددة بالإخلاء، والدكتور محمد جاد الله.