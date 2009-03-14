عبد الرحمن: بعون الله وبجدية الأخوة في مصر سنصل إلى اتفاق مع « حماس »

فلسطين اليوم-وكالات

قال أحمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة (فتح)، وعضو وفد الحركة لحوار القاهرة اليوم 'نحن في (فتح) ماضون قدما في العمل من أجل الاتفاق، وقد قدمنا العديد من المبادرات قبل هذه الاجتماعات وأثنائها، وما زال لدينا إمكانيات عالية للتعاون مع الإخوة المصريين لإيجاد خلاصة ناجحة لهذه المحادثات.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم: لا يوجد لدينا أية شروط أو اعتراض على حماس كحركة، وبوسع حماس أن تحتفظ بمواقفها السياسية كما هي وكما تريد، ولكن أية حكومة تتشكل من الآن فصاعدا يجب ان تستفيد من تجارب الحكومات السابقة، التي أدت إلى الفشل.

وشدد على 'أننا نريد حكومة لا تأتي بحصار جديد، بل تساعد على رفع الحصار القائم الآن، وحكومة تريد توحيد الوطن، وأن تنقل الناس من العراء في غزة إلى منازلهم وبيوتهم وتتعامل مع المجتمع الدولي، بحيث تفتح الأبواب ولا تغلقها'.

وتابع: على حماس أن تهتم كثيرا بدلا من أن يدخل أحد إلى الحكومة، أن تكون الحكومة من الألف إلى الياء في خدمة الشعب الفلسطيني، مع تحفظنا على وجود الفصائل في تشكيلة الحكومة، ونحن هنا ننصح، ونحن في نفس الوقت نريد مع إخوتنا المصريين أن ينجح الحوار، وبعون الله وبجدية الأخوة في مصر سنصل إلى اتفاق.

ووصف عبد الرحمن دور مصر، بأنه ريادي ومخلص في خدمة الشعب الفلسطيني، متقدما بالشكر الجزيل للشقيقة مصر، رئاسة وحكومة وشعبا على تفانيهم لخدمة شعبنا والوقوف إلى حقوقه الثابتة.