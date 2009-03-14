ديكل يعود غدا إلى القاهرة ليواصل الاتصالات بشأن صفقة التبادل مع « حماس »

فلسطين اليوم - غزة

ذكرت مصادر إسرائيلية، أن عوفر ديكل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت، سيعود إلى القاهرة غدا الأحد (15/3) ليواصل الاتصالات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.

وأضافت أن ديكل اطلع أولمرت على نتائج جولة محادثاته السابقة مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان حول ملف شاليط.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصدر كبير في الحكومة الإسرائيلية، قوله "إنه لم يتم إحراز انطلاقة في هذه المحادثات إلا أنها ما زالت مستمرة.

من جهتها ذكرت صحيفة /معاريف/، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تطالب بهم حركة "حماس" والذين يبلغ عددهم 450 أسيرا، مقابل الإفراج عن شاليط.

وأوضحت أن هذه الأخبار وصلت من القاهرة بعد أن وصل مسئول ملف الأسرى في الحكومة الإسرائيلية عوفر ديكل الثلاثاء الماضي للتفاوض بشأن صفقة الأسرى، ومع قُرب انتهاء ولاية الحكومة الحالية برئاسة أيهود أولمرت.

وأوضحت أنه تم التسريع في الاتصالات مع حركة "حماس" في محاولة أخيرة للتوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سرح جلعاد شاليط.

وكانت عائلة الجندي شاليط قررت في بداية الأسبوع الحالي، تشديد الاحتجاجات من أجل ابنها الأسير، وهو ما أدى بحسب الصحيفة إلى التقدم في المفاوضات الإسرائيلية مع "حماس".

وأشارت المصادر المطلعة، التي نقلت عنها الصحيفة، إلى أن الخلاف الموجود بين إسرائيل وحركة "حماس" في هذا الموضوع، هو المكان الذي سيتوجه إليه الأسرى بعد إطلاق سراحهم.

وبحسب المصدر فإن إسرائيل تطالب بطرد جزء من السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة إلى الخارج، وفي المقابل تطالب "حماس" بإطلاق سراح جميع الأسرى إلى منازلهم في غزة والضفة.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت، إنه "يصلي لربه بأن يكون هو الشخص الذي يعيد الجندي جلعاد شاليط إلى بيته في الأيام القريبة القادمة".