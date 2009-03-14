ماكين يطلب من اوباما اعادة النظر بتعيين هيل سفيرا فـي العراق

فلسطين اليوم-وكالات

طلب السناتور الجمهوري جون ماكين امس من الرئيس باراك اوباما اعادة النظر في قراره تعيين كريستوفر هيل المفاوض السابق لكوريا الشمالية سفيرا اميركيا في بغداد.

وكتب ماكين في بيان وقعه زميله السناتور ليندسي غراهام تخالجنا هواجس متنوعة حول قرار الرئيس تعيين هيل سفيرا في العراق.

واضاف السناتوران الجمهوريان حتى لو ان هيل دبلوماسي موهوب خدم بلاده سنوات، فان تعيينه يقلقنا.

واعتبر المرشح الجمهوري السابق الى الرئاسة ونظيره ان هيل يفتقر الى الخبرة في الشرق الاوسط ولم يعمل ابدا مع عسكريين في اطار متوتر.

وخلص السناتوران الجمهوريان الى القول اذا ما اضفنا الى ذلك الحصيلة المثيرة للجدل التي خلفها هيل في كوريا الشمالية، فاننا نعتقد ان على الرئيس اعادة النظر في تعيينه.

واعلن اوباما تعيين هيل في 27 شباط . ويتعين على مجلس الشيوخ الموافقة على هذا الاختيار او رفضه.