القاهرة تشكو تعنت إسرائيل في السماح بإدخال معونات « شريان الحياة » لغزة

فلسطين اليوم-غزة

منها 26 شاحنة ضمن قافلة شريان الحياة والتي تقل 684 طنا من المواد الغذائية والملابس مقدمة من ليبيا وبريطانيا، و 4 شاحنات تحمل مياها معدنية مقدمة من السعودية، وقد تمت إعادتها مرة ثانية إلى العريش لتخزينها مما يعرضها للتلف بسبب الظروف الجوية.

وأعلن المصدر أن السلطات الإسرائيلية دأبت على رفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا رفض إدخال نحو 15 طنا من المواد الغذائية المقدمة من مصر، وتمت إعادتها إلى إستاد العريش الرياضي لتخزينها.

كما سبق خلال الشهر الماضي رفض إدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس المقدمة من بعض الدول العربية، منها 185 طنا من الدقيق المقدم من ليبيا، إلى جانب 28 طنا من الدقيق مقدمة من الجزائر و30 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية وملابس الأطفال مقدمة من اليمن وأوضح المصدر أن منفذ العوجة مغلق معظم الأيام أمام المساعدات، وأن آخر دفعة مساعدات تم إدخالها كانت يوم 5 مارس الجاري، حيث تم إدخال مساعدات إماراتية من شنط مدرسية ومستلزمات الأطفال، في حين تم رفض إدخال المواد الغذائية.

إلى ذلك يصل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو غدا إلى ميناء رفح البري، في طريقه إلى قطاع غزة، في زيارة تستهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين عقب العدوان الإسرائيلي في ديسمبر الماضي. ويرافق أوغلو وفد متخصص في الشؤون الإنسانية ومن خبراء المنظمة للوقوف على الاحتياجات والعمل على حشد الدعم الضروري لمساعدة أهالي القطاع. وتعتزم المنظمة التنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لدعم منظمات العمل الإنساني وعقد اجتماع لوضع استراتيجية مشتركة لإعادة إعمار غزة.