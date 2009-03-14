شعث: اللجان ستنهي عملها اليوم وستواصل اللجنة الإشرافية عملها لحل المسائل العالقة

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس وفد فتح في لجنة الحكومة أن اليوم السبت سيكون الأخير لاجتماعات اللجان الخمس (الأمن، والانتخابات، والحكومة، والمصالحة الوطنية، ومنظمة التحرير)، في القاهرة، لتنقل الأمور التي لم تنجز لرؤساء الوفود.

وأضاف الدكتور شعث في تصريح صحفي القاهرة: 'الشقيقة مصر اقترحت صيغة جديدة، وبموجبها تسلم اللجان الخمس العمل غدا للجنة العليا السادسة، من أجل إتمام المناقشات.'

وأوضح أنه لا داعي لبقاء حوالي مئتي شخص ممن يعملون في اللجان، وأن الأمور ستقتصر عقب انتهاء اجتماع اللجان الخمس غد على 13 رئيس وفد، واثنين أو ثلاثة من المستقلين، بالإضافة لوفد المخابرات العامة المصرية، أما بقية الوفود فستعود للوطن.

وأشار الدكتور شعث إلى أن هنالك ثلاث مسائل ما زالت عالقة وتحتاج إلى حلول، وهي: الحكومة هل مكونة من مستقلين أم من الفصائل؟، والبرنامج السياسي الذي ينص على الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية، وموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة.

وحول طبيعة الأجواء التي سادت اجتماعات اللجان، قال الدكتور شعث: 'صحيح أنها أجواء صعبة، لكنها إيجابية، والمهم أن لا أحد يريد أن يفشل هذا الحوار، لأن لا مصلحتنا ولا شعبنا ولا أمتنا تقتضي إفشاله، بل تستدعي إنجاحه.'

ولفت إلى أنه تم تحديد يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري موعد لانتهاء عمل اللجنة الإشرافية العليا على أمل حل المسائل العالقة، ليتم بعد ذلك البحث في آليات تطبيق الاتفاق على أرض الواقع.

وأشاد بالجهود المصرية المخلصة لإنهاء أزمة الانقسام الفلسطيني، مؤكدا أن مواقف مصر موضع تقدير من قبل شعبنا.