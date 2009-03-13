خرق إسرائيلي للخط الأزرق في جنوب لبنان

فلسطين اليوم-وكالات

اجتازت قوة مشاة اسرائيلية اليوم الشريط الالكتروني باتجاه نبع الوزاني جنوبي لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني في مرجعيون بأن القوة الإسرائيلية المؤلفة من خمسة جنود تقدمت من الطرف الشمالي لبلدة الغجر المحتلة واجتازت الشريط الالكتروني الفاصل باتجاه محيط نبع الوزاني دون تجاوز الخط الازرق الوهمي.

وأجرى جنود الاحتلال عملية تفتيش في المنطقة وساروا بمحاذاة الشريط الشائك والخط الازرق في المنطقة الفاصلة بينهما بعمق كيلومتر باتجاه منطقة المنتزهات في الطرف الجنوبي الشرقي لبلدة الوزاني ليدخلوا عبر بوابة حديدية الى الجانب الاسرائيلي.

وبالمقابل راقب جنود الجيش اللبناني المتمركزون في الوزاني التحركات الاسرائيلية فيما سيرت الكتيبة الاسبانية العاملة في إطار اليونيفل دوريات لها في الوزاني وعين عرب.