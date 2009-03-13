« ليبرمان » يتعهد بالبناء بين القدس الشرقية ومستوطنة معالي ادوميم

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قالت اسبوعية "يروشاليم" الاسرائيلية اليوم الجمعة ان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" المتشدد "افيغدور ليبرمان" يطالب في المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومي بتعهد الحكومة الجديدة بالبناء في المدينة الاستيطانية "معالي ادوميم" والعمل على بناء حي "ميسيرت ادوميم" في منطقة "اي - 1" الواقعة بين القدس الشرقية المحتلة والمدينة الاستيطانية.

وعقد ليبرمان لقاء مع رئيس بلدية "معالي ادوميم" بني كسرائيل، وبادر بعقد هذا اللقاء نائب رئيس البلدية ورئيس فرع حزب "اسرائيل بيتنا" في "معالي ادوميم" يوريس غروسمان.

وكان غروسمان الذي يعتبر مقربا من ليبرمان وعضو المجلس البلدي موتي بيرتس قد التقيا فور صدور نتائج انتخابات الكنيست، ليبرمان وعوزي لنداو وبحثا معهما سبل استمرار البناء في المدينة الاستيطانية، خصوصا في المنطقة الواقعة بين "معالي ادوميم" والقدس الشرقية، والتي يطلق عليها اسم "اي -1" والتي وفقا للمخططات سيقام عليها حي استيطاني جديد يتكون من 3500 وحدة سكنية.

تجدر الاشارة الى ان المخططات موجودة لدى وزارة الاسكان الاسرائيلية وجاهزة لنقلها الى اللجنة التنظيمية.