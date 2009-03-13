« إسرائيل » وافقت على قائمة حماس من الأسرى مقابل "شاليط

فلسطين اليوم : ترجمة خاصة

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن مصادر فلسطينية في القاهرة ان إسرائيل وافقت مبدئياً على الإفراج عن الـ 450 أسيراً الواردة أسماؤهم في قائمة "حماس" مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير بغزة جلعاد شاليط.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة:" إن الخلاف بين الجانبين الآن هو على المطلب الإسرائيلي بإبعاد عدد من الأسرى المفرج عنهم إلى الخارج ، الأمر الذي ترفضه حماس".

وكانت أنباء غير مؤكدة قد أفادت الليلة الماضية بأن المبعوث الإسرائيلي عوفر ديكل عاد من العاصمة المصرية إلى إسرائيل وأنه سيطلع اليوم رئيس حكومة تصريف الأعمال فيها أيهود أولمرت على نتائج محادثاته تلك.

يأتي ذلك في وقت أعرب فيه أعرب أولمرت الليلة الماضية، عن تعاطفه العميق مع أبناء عائلة الجندي شاليط في محنتهم الطويلة، مؤكداً أن حكومته تبذل جهوداً جبارة تمتزج فيها المرونة والمسؤولية لتحقيق هذه الغاية في الأيام القلائل القادمة.