الاحتلال يسلم المزيد من أوامر الهدم لمواطنين في القدس القديمة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بلديتها في مدينة القدس تسليم أوامر هدم منازل فلسطينية في مدينة القدس وأحيائها وبلداتها وقراها، وبلدتها القديمة.

وأعادت، اليوم، فتح ملف منطقة برج اللقلق المُلاصقة لسور القدس من جهة باب الساهرة، وسلمت سبع عائلات مقدسية أوامر هدمٍ لمنازلها بحجة عدم الترخيص.

واعتبر سكان في المنطقة، الذي سيطر عليهم القلق، أن الأوامر تهدف لوضع يد سلطات الاحتلال على الأراضي المحاذية لسور القدس والتي تزيد مساحتها عن الستة عشر دونماً.

وأضافوا أن جمعيات يهودية استيطانية تنوي إقامة بؤرة استيطانية تضم عشرات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى حفر نفق من تحت السور ليصل المنطقة المُستهدفة إلى خارج الأسوار بالقرب من مركز البريد بشارع صلاح الدين.