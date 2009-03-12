غزة: وقوع أضرار بقوارب صيد فلسطينية جراء قصفها من قبل زوارق الاحتلال

فلسطين اليوم-غزة

اطلقت زوارق حرب اسرائيلية اليوم النار تجاه عشرات مراكب الصيد الفلسطينية على شاطئ بحر شمال ووسط قطاع غزة.

ووفق مصادر امنية فلسطينية فان الزوارق الاسرائيلية اطلقت نيران اسلحتها الرشاشة تجاه قوارب صيد فلسطينية على شاطئ بحر منطقة السودانية شمال القطاع وشاطئ بحر مخيمي النصيرات ودير البلح وسط القطاع.

واضافت المصادر ان القصف الاسرائيلي نحو هذه المراكب اوقع اضرارا في عدد منها فيما اضطر صيادو الاسماك الذين كانوا على متنها للرسو على شاطىء البحر تجنبا للاصابة بنيران الاحتلال.

وكانت طائرات حرب اسرائيلية قصفت فجر اليوم بصاروخين منطقة الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر الا انه لم تقع اصابات في صفوف الفلسطينيين.