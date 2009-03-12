حملة هدم إسرائيلية في قرية « بير الحمام » واقتلاع 100 شجرة زيتون

شرعت الجرافات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس (12/3)، بعملية هدم لمنازل الفلسطينيين في قرية "بير الحمام" في النقب (جنوب فلسطين المحتلة سنة 1948) غير المعترف بها إسرائيلياً، حيث هدمت حتى الآن منزلين وقامت باقتلاع أكثر من مائة شجرة زيتون.

وقالت مصادر محلية في القرية "استيقظ سكان قرية بير الحمام غير المعترف بها على هدير جرافات دائرة أراضي إسرائيل، والتي ترافقها ما لا يقل عن 100 سيارة للشرطة، والتي طوقت مكان الهدم، وأغلقت المنطقة، ومنعت الناس من الخروج أو الدخول إليها، حيث هدمت بيتين حتى هذه الأثناء، ويعودان لكل من حماد وسلامه أبو عصا، كما أقدمت القوة على اقتلاع مائة شجرة زيتون، تعود لعائلة أبو عصا"، مشيرة إلى أن عملية الهدم ما زالت مستمرة، وقد تطال بيوت أخرى في المنطقة وخارجها، حسب تحذيريها.

وأعرب حسين الرفايعة، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عن استغرابه من السياسة المتبعة مع العرب وهي الهدم بدون أي حلول، واستغرب تجاهل الدولة العبرية للناس وعدم اكتراثها من إبقاء النساء والأطفال في العراء.

وطالب الرفايعة بوقف عمليات الهدم في أسرع وقت ممكن، كما طالب اللجنة الدولية لفحص أوضاع وحقوق المواطنين العرب في النقب، بأخذ دورها، وإظهار الحقائق أمام الرأي العام العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدولية ستكشف توصياتها الأولية، والتي قالت عنها أنها مهمة وخطيرة، في مؤتمر صحفي في القدس يوم السبت القادم.