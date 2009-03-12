مصادر: جهود مصرية تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق فلسطيني شامل خلال ثلاثة أيام

فلسطين اليوم-القدس العربي

علمت 'القدس العربي' من عدة مصادر فلسطينية أن هناك 'جهود مصرية حثيثة' تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق شامل بين الفصائل الفلسطينية التي تتحاور في القاهرة خلال ثلاثة أيام.

وقال مسؤولون من الفصائل انهم استشفوا أن المسؤولين المصريين يريدون التوصل إلى حلول بانتهاء الجلسة الثالثة في ساعة متأخرة من ليل الخميس، للإعلان عن توصل الفصائل الفلسطينية إلى صيغ اتفاق تضمن حل القضايا الخلافية بشكل كامل.

لكن أحد المسؤولين الذين أكد الأمر قال انه سيتم تمديد هذه الفترة لعدة أيام أخرى، إذا ما استمرت الخلافات بين حركتي فتح وحماس، بهدف إعطاء وقت كاف لحلها جذرياً.

وتتحاور الفصائل الفلسطينية من خلال خمس لجان على حل خمسة ملفات شائكة ومعقدة وهي الحكومة، والانتخابات، والأمن، والمصالحة الداخلية، وإصلاح منظمة التحرير.

ولا زالت هناك قضايا خلافية وجوهرية في وجهات نظر حركتي فتح وحماس لحل هذه الخلافات.