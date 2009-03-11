حوار القاهرة: توافق على المنظمة والحكومة ونتائج قد تصدر خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

قالت مصادر مقربة من جلسات الحوار الوطني المتواصل لليوم الثاني في القاهرة، أن نتائج اولية مهمة قد تظهر خلال الساعات الثمان والأربعين القادمة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الانتقالية.

وقالت تلك المصادر ان اجواء ايجابية تخيم على جلسات الحوار، وانه تم التاكيد على ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، بما يعزز ويرسخ مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وان اللجان مازالت تبحث في قضايا الخلاف وبوتيرة عالية لتحقيق اختراق.

و أكدت المصادر ان اجواءا ايجابية تسود عمل اللجان و ان العديد من القضايا جري التوصل الى توافق حولها .

وأوضحت تلك المصادر ان بعض اللجان تطرقت لحلول عملية خاصة على صعيد لجنة الحكومة و لجنة المصالحة الداخلية ،و لجنة الانتخابات.

فيما كشفت تلك المصادر انه تم التوافق على تشكيل حكومة انتقالية و ان النتائج العملية و الملموسة ستنتج عن الحوار خلال الساعات الثمان و الاربعين القادمة، و انه لا خيارات امام الفصائل الا التوصل للاتفاق.

وقالت تلك المصادر ان القمة العربية المصغرة المنعقدة بالرياض بحضور الملك عبد الله ملك السعودية و الرئيس المصري حسني مبارك و الرئيس السوري بشار الاسد ستدعم هذا الخيار.

و من جهته قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو لجنة إعادة تفعيل" منظمة التحرير الفلسطينية "، أن عمل اللجان متواصل وإيجابي ،و ان هناك بعض اللجان قطعت أشواطا مهمة بالاتفاق على نقاط ايجابية،تسمح بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وفيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية أكد العوض أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط وما زال الحوار مستمرا للاتفاق على باقي النقاط .

وأوضح العوض أن لجنة المنظمة أكدت على ضرورة تطوير وتفعيل منظمة التحرير، بما يعزز ويرسخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وأشار العوض " بأنه تم الاتفاق أيضا على أن المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، بمشاركة كافة الفصائل و القوى السياسية والإسلامية ،وكافة قطاعات أبناء الشعب الفلسطيني واعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل .

وقال " لقد اتفق على جدول زمني لذلك بما لا يتجاوز 25- 1- 2010 بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية، على ان تتولى اللجنة التنفيذية المنتخبة مهمة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير كافة.

وأضاف العوض " لقد تم التأكيد على ضرورة أن يصدر قانون متوافق عليه لإجراء انتخابات المجلس الوطني يصادق عليه رئيس اللجنة التنفيذية.