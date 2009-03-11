تقرير إسرائيلي: ارتفاع محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الشمالية بـ 17 %

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال تقرير عسكري إسرائيلي إن حجم تهريب المخدرات إلى داخل الدولة العبرية، القادم من الحدود الشمالية مع لبنان، شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعاً بنسبة كبيرة.

وجاء في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (11/3)، قيادة اللواء الشمالي في الشرطة الإسرائيلية، إن عدد المحاولات لتهريب المخدرات إلى إسرائيل عبر الحدود الشمالية ازداد العام الماضي بنسبة 17 في المائة.

وأشار التقرير العسكري إلى أنه سجلت لأول مرة محاولة لتهريب المخدرات عن طريق قرية مجدل شمس الدرزية. واتهم قائد اللواء الشمالي في الشرطة الميجر جنرال شمعون كورين "حزب الله" اللبناني بالضلوع في المحاولات لتهريب المخدرات، حسب ادعائه.