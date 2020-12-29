لقاء خاص مع الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة على الميادين

من المقرر أن يطل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة على قناة الميادين يوم الخميس المقبل.

نشرت قناة الميادين مساء اليوم الثلاثاء برمو اللقاء الخاص الذي سيبدأ بث الخميس المقبل الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وأوضحت قناة الميادين أن اللقاء سيناقش الكثير من الملفات والتي من أبرزها، المناورة العسكرية المشتركة الاولى بين فصائل المقاومة في قطاع غزة، وملف هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى وحدة محور المقاومة في مواجهة المخاطر الامريكية وما يُحيكه ترامب.

كما سيتم مناقشة ملف الانقسام الفلسطيني، اضافة الى كلمة المقاومة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.