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لقاء خاص مع الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة على الميادين

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 22:12 - 29 ديسمبر 2020
القائد زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي.JPG القائد زياد النخالة الامين العام لحركة الجهاد الإسلامي.JPG
تقارير
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من المقرر أن يطل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة على قناة الميادين يوم الخميس المقبل.

نشرت قناة الميادين مساء اليوم الثلاثاء برمو اللقاء الخاص الذي سيبدأ بث الخميس المقبل الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وأوضحت قناة الميادين أن اللقاء سيناقش الكثير من الملفات والتي من أبرزها، المناورة العسكرية المشتركة الاولى بين فصائل المقاومة في قطاع غزة، وملف هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى وحدة محور المقاومة في مواجهة المخاطر الامريكية وما يُحيكه ترامب.

كما سيتم مناقشة ملف الانقسام الفلسطيني، اضافة الى كلمة المقاومة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني في الذكرى الأولى لاغتياله.

 

 

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