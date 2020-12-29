الشيخ عزام ينعى المخرج السوري حاتم علي صاحب (التغريبة الفلسطينية)

نعى الشيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، المخرج السوري حاتم علي، صاحب مسلسل التغريبة الفلسطينية الشهير، والذي توفي اليوم الثلاثاء 29/12.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي: أحزننا كثيرا خبر وفاة المخرج العربي السوري حاتم علي الذي يعد واحدا من المخرجين الكبار الذين تعاملوا مع الفن كرسالة وقضية" مؤكدا أن علي ترك بصمة واضحة فى مسيرة الدراما السورية والعربية برمتها، ومن ضمنها أعماله الكبيرة (صقر قريش وعمر بن الخطاب والتغريبة الفلسطينية).

وأوضح أن المخرج حاتم علي حاول من خلال مسلسل التغريبة عرض المأساة الفلسطينية، ولامس بها وجدان كل عربي وكل مسلم، مبينا أن التغريبة الفلسطينية بدت وكأنها تنكأ الجرح الذي لم يندمل "وشعرنا معها أن أبطال المسلسل هم أجدادنا وآباؤنا وأمهاتنا الذين عاشوا النكبة والاقتلاع الدامي" بحسب عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي.

وزاد الشيخ عزام بالقول: المسألة لم تكن تتعلق بمخرج وعمل درامي بقدر ما كانت تأكيدا للرواية الفلسطينية وفضحا لكل من تواطأ وتسبب فى تلك المأساة" داعيا بالرحمة لحاتم علي الذى تفاخر دوما بأن قضية فلسطين هى قضيته الأولى والمركزية.